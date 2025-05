Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 7 maggio 2025. È il grande giorno in cui cominciano a Roma gli Internazionali d’Italia, con una nutrita partecipazione di tennisti italiani. In serata poi spazio alla Champions League con la sfida di ritorno tra Psg e Arsenal, e al volley maschile, con gara4 della finale scudetto della Superlega tra la Lube Civitanova e Trento: gli ospiti sopra 2-1 hanno la chance per chiudere. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.

IL PALINSESTO

11.00 – SkySportUno/SkyTennis: Tennis, Internazionali. 2^ giornata

15.35 – Eurosport2: Ciclismo, Vuelta donne. 3^ tappa

19.00 – RaiSport: Tennis, Internazionali. 2^ giornata

19.00 – SkySportUno/SkyTennis: Tennis, Internazionali. 2^ giornata

19.00 – SkyMax: Baseball, Mlb. Milwaukee-Houston

20.00 – SkyCalcio: Calcio, serie C. Diretta gol play-off

20.30 – RaiSport: Volley, Superlega. Gara 4 Civitanova-Trento

21.00 – PrimeVideo: Calcio, Champions. Psg-Arsenal