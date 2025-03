Continua il buon momento di forma dei Golden State Warriors, che nella notte NBA 2024/2025 conquistano la settima vittoria di fila. Davanti al proprio pubblico, infatti, arriva un buon successo per 97-94 contro i coriacei New York Knicks. Stephen Curry guida la formazione di San Francisco con 28 punti, supprotato dai 18 di Moses Moody, partito in quintetto. Dall’altra parte, i Knicks chiudono con diversi rimpianti soprattutto dopo la tripla finale di un OG Anunoby da 23 punti e 9 rimbalzi. Non bastano nemmeno i 29 punti e 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns.

Sempre a Ovest, gli Oklahoma City Thunder trovano una vittoria importante per 107-113 sul campo dei Detroit Pistons, una delle squadre più in forma della lega. I padroni di casa vanno sotto anche di 16 punti dopo l’espulsione di Cade Cunningham nel terzo quarto, prima di riportarsi sul -1 grazie ai 17 punti e 11 assist di Dennis Schroeder in uscita dalla panchina. I Thunder, però, rispondono con la propria arma il migliore, ovvero il solito Shai Gilgeous-Alexander, che sforna un’altra prestazione super da 48 punti, a cui aggiunge 4 rimbalzi e 6 assist.

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

NBA: vittoria anche per Memphis, Denver cade a sorpresa contro Washington

Ancora nella Western Conference, i Memphis Grizzlies tengono il passo delle migliori vincendo per 125-91 in casa contro i Miami Heat. Partita sempre in controllo dei Grizzlies, con Jaren Jackson Jr. che chiude con 31 punti a cui si aggiungono i 22 (con 10 rimbalzi e 8 assist) di Desmond Bane. A Miami, alla settima sconfitta di fila, invece, non basta la doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi di Kel’el Ware. Vincono anche gli Houston Rockets, che la spuntano nel finale contro i Chicago Bulls vincendo 117-114. In particolare, nel finale risulta decisivo qualche errore di troppo di Coby White, comunque migliore dei suoi con 23 punti all’attivo. Per Houston invece, Jalen Green ne mette 28; sopra i 20 punti anche Alperen Sengun (24 punti e 15 rimbalzi) e Fred VanVleet (23 punti).

Cadono a sorpresa, invece, i Denver Nuggets, a cui non bastano i 40 punti (con 13 rimbalzi e 9 assist) di Nikola Jokic per battere i Washington Wizards. Decisiva nel finale la tripla di Jordan Poole, che fissa il risultato sul 123-126. Alexandre Sarr è il migliore degli ospiti con 34 punti, frutto del 12/28 dal campo (5/9 da tre).

Tutti i risultati della notte NBA

Brooklyn Nets – Boston Celtics 113-115

Detroit Pistons – Oklahoma City Thunder 107-113

Houston Rockets – Chicago Bulls 117-114

Memphis Grizzlies – Miami Heat 125-91

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 126-119

Golden State Warriors – New York Knicks 97-94

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 119-115

Denver Nugges – Washington Wizards 123-126

Le classifiche aggiornate delle due Conference

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 56-10 Boston Celtics 49-19 New York Knicks 42-24 Milwaukee Bucks 38-28 Indiana Pacers 37-29 Detroit Pistons 37-31 Atlanta Hawks 32-35 Orlando Magic 31-37 Miami Heat 29-38 Chicago Bulls 28-39 Toronto Raptors 24-43 Philadelphia 76ers 22-44 Brooklyn Nets 22-45 Charlotte Hornets 17-49 Washington Wizards 15-51

-WESTERN CONFERENCE