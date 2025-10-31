Programma interessante per lo sport in tv di questo venerdì 31 ottobre: torna in campo Sinner a Parigi per i quarti di finale contro Shelton.

In questo venerdì 31 ottobre, l’appuntamento più importante è sicuramente quello che vedrà – non prima delle 19 – in campo Jannik Sinner contro Ben Shelton. Saranno quarti di finale tutt’altro che scontati ma l’italiano dovrà mettercela tutta perché in palio, con l’eventuale vittoria del torneo, c’è il primo posto della classifica ranking.

Di seguito poi gli orari e tutte le info utili degli eventi in programma per questa giornata, ultima del mese di ottobre per questo 2025.

Sport in tv: gli eventi, dove vederli e gli orari. Torna in campo anche Sinner a Parigi

04.10 Tennis, WTA Jiujiang 2025: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

07.00 Tennis, WTA Hong Kong 2025: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

11.30 Tennis, WTA Chennai 2025: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

14.00 Tennis, ATP Parigi 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Shelton 3° match e non prima delle 19.00)

19.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Monaco-Panatinaikos – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

19.30 Pallanuoto, Serie A1: Posillipo vs Napoli – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.15 Basket, Eurolega 2025-2026: Olympiakos vs Hapoel Tel-Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Baskonia vs Anadolu Efes – Diretta streaming su Euroleague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Partizan-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Bundesliga 2025-2026: Augsburg-Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Casertana-Cesena – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Picerno-Cavese – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, LaLiga: Getafe-Girona – Diretta streaming su DAZN.

23.55 Pattinaggio artistico, Skate Canada 2025: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.