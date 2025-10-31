Thunder e Spurs ancora imbattuti: sei su sei per i campioni in carica, cinque successi consecutivi per la squadra di Popovich. Adebayo e Fontecchio non bastano a Miami, mentre Milwaukee supera Golden State senza Antetokounmpo.

Oklahoma City e San Antonio continuano a non conoscere la parola sconfitta. A Ovest, le due franchigie restano imbattute dopo un avvio di stagione da urlo, confermando un dominio tecnico e mentale che comincia a tracciare la prima gerarchia NBA del 2025.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I Thunder, campioni in carica, travolgono Washington per 127-108, trascinati dal solito Shai Gilgeous-Alexander (31 punti) e dal sorprendente Ajay Mitchell, letale dalla panchina con 20 punti e un perfetto 6/6 ai liberi (19/19 in stagione). In doppia cifra anche Isaiah Joe, rientrato con impatto (20 punti). OKC domina in controllo e perde appena sei palloni contro i 22 dei Wizards, dimostrando solidità e organizzazione.

L’unica nota negativa arriva però fuori dal parquet: al giovane Nikola Topic è stato diagnosticato un tumore ai testicoli e dovrà sottoporsi a chemioterapia.

Sorride anche San Antonio, che firma la quinta vittoria consecutiva superando Miami Heat per 107-101. Un inizio così, nella storia degli Spurs, non si era mai visto: cinque successi di fila, miglior partenza di sempre per la franchigia. Ancora una volta Victor Wembanyama è il simbolo della rinascita: 27 punti, 18 rimbalzi, 6 assist e 5 stoppate, con l’ennesima prova da giocatore generazionale. In doppia cifra anche Castle (21 punti) e Vassell (17).

Gli Heat provano a reagire nel quarto periodo con un parziale di 17-1 ma non basta: Bam Adebayo chiude con 31 punti, 10 rimbalzi e 3 assist, mentre Simone Fontecchio conferma il suo momento d’oro con 18 punti in 28 minuti (5/7 da tre), 3 rimbalzi e 2 assist.

Nelle altre gare, Milwaukee vince il big match contro Golden State (120-110) nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo. Decisivo Ryan Rollins con 32 punti e 8 assist, mentre ai Warriors non bastano i 27 di Curry e la doppia doppia di Butler (23 punti e 11 rimbalzi).

Si rialza Orlando, che interrompe la serie negativa di quattro sconfitte battendo Charlotte 123-107: 21 punti per Franz Wagner e prova completa di Paolo Banchero, vicino alla tripla doppia (18 punti, 9 rimbalzi, 9 assist).