Bella vittoria per il numero due al mondo Jannik Sinner. L’azzurro batte il tennista argentino Cerundolo in due set a fasi alterne.

Una prestazione positiva e Jannik Sinner ha regolato in meno di un’ora e mezza contro il tennista argentino Cerundolo, sconfitto con il risultato di 7-5;6-1. Due set differenti ma Jannik ha offerto una buona prova ed ha regolato un top 20 senza grande sofferente. Ora continua la rincorsa al numero 1 (che otterrebbe vincendo il torneo) e domani Jannik affronterà il tennista americano Ben Shelton, altro grande avversario del torneo.

Sinner avanza nel torneo, esce ma lotta Sonego

Buona prova di Sinner che però soffre più del previsto nel primo set, va avanti di un break ma subisce subito il controbreak con l’azzurro che risponde e si va avanti colpo su colpo fino all’undicesimo game dove l’argentino commette qualche errore di troppo e Sinner chiude cosi 7-5 il primo set. Nel secondo set invece non c’è storia con Sinner che alza il ritmo e chiude cosi con il risultato di 7-5;6-1 ottenendo il pass per i Quarti di finale.

Nell’altro match di giornata Lorenzo Sonego sfiora l’impresa ma cede dinanzi ai colpi di Daniil Medvedev che vince in rimonta e mantiene cosi le speranze di qualificarsi alle Atp Finals di Torino. Sonego parte bene, realizza subito il break e sembra chiudere la pratica, nel secondo set si porta al tiebreak ma alla fine deve arrendersi e nel terzo set il russo ottiene un break e chiude 6-4 nel terzo e decisivo parziale.