Si sono conclusi in questo modo gli ultimi due match validi per la nona giornata di serie A. Poche emozioni in serata.

Frena la Lazio di Maurizio Sarri che nel posticipo serale del turno di serie A non va oltre lo 0 a 0 in trasferta contro il Pisa di Alberto Gilardino. La squadra toscana ci prova di più dei capitolini e soprattutto nella ripresa sfiora il gol con Moreo e Nzola e solo un ottimo Provedel salva il risultato. Squadra biancoceleste scarica, stanca dopo gli ultimi impegni e con una squadra in difficoltà a causa degli infortuni, l’ultimo nel corso della gara occorso a Gila.

Serie A, chance persa per la Lazio di Sarri

Insomma un punto importante per il Pisa che muove la classifica ed esce momentaneamente dalla zona retrocessione. La Lazio perde una chance e si allontana dalla zona europea, ferma al momento a 14 punti. Un’occasione persa per il club capitolino che resta distante al momento dalla zona Champions League, sogno del club biancoceleste. Nel match del pomeriggio tra Cagliari e Sassuolo vittoria degli ospiti che danno un importante messaggio in chiave salvezza e mostrano la propria qualità.

Per gli ospiti segna per primo su punizione Laurientie, poi c’è il raddoppio di Pinamonti che di fatto chiude la pratica. Accorcia le distanze con una rete che comunque non serve a nulla Sebastiano Esposito, alla sua prima rete stagionale. Finisce 2 a 1 per gli ospiti con i sardi in difficoltà, soprattutto dopo l’infortunio occorso a Belotti che vede un’emergenza in attacco.