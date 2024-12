Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, venerdì 27 dicembre 2024. Prende ufficialmente al via la nuova stagione del tennis, di scena in Australia con la United Cup 2025 e le qualificazioni del Wta di Brisbane. Riflettori puntati poi sul basket e in particolare sull’Eurolega, con la Virtus Bologna protagonista in casa contro i francesi dell’Asvel. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.