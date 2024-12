La difficile prima parte di stagione del Milan porterà con ogni probabilità ad un gennaio di fuoco.

La squadra di Paulo Fonseca sta avendo un percorso pieno di insidie ed ostacoli in questi primi mesi con il portoghese in panchina. Un percorso con troppi alti e bassi, un percorso da “montagne russe” come affermato dall’allenatore più volte. Sono tante le situazioni scomode che Fonseca si sta trovando a gestire, in uno spogliatoio che sembra essere sempre più in grossa difficoltà dal punto di vista mentale e di gestione. Le scelte drastiche fatte dall’allenatore hanno fatto molto discutere in queste settimane, e sono scelte che sicuramente porteranno a conseguenze importanti e talvolta anche discutibili.

Su tutte, la situazione più delicata – e non potrebbe essere altrimenti – è quella legata a Theo Hernandez. Il terzino francese dopo una prima parte di stagione molto difficile, con un rendimento incostante e alcuni problemi con Fonseca che sono sotto gli occhi di tutti, nelle ultime due partite di campionato contro Genoa ed Hellas Verona è stato lasciato in panchina. Al suo posto ha giocato il terzino spagnolo classe 2005 Alex Jimenez, che ha fatto benissimo in queste due uscite tanto da meritarsi la benedizione del tecnico, che lo ha definito ad oggi il titolare della fascia sinistra visto il suo rendimento.

Un’altra situazione molto scomoda è quella che riguarda la difesa e, in particolare, Fikayo Tomori, con il suo addio che sembra tutt’altro che impossibile.

La Juventus vuole Tomori: pronta la super offerta

Il difensore inglese è finito praticamente ai margini della rosa rossonera, le sue presenze sono centellinate e per Fonseca non è un titolare. La coppia Gabbia – Thiaw sta rendendo abbastanza bene, motivo per cui sia Pavlovic, costato quasi trenta milioni in estate, sia Tomori stanno vedendo poco il campo.

Per questo motivo l’ex Chelsea starebbe pensando di andar via a gennaio, e la Juventus potrebbe essere la soluzione giusta per lui. Dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal, infatti, i bianconeri andranno ad acquistare almeno un difensore centrale a gennaio e l’inglese rappresenterebbe un’occasione importante. L’idea di Giuntoli sarebbe quella di riformare insieme a Kalulu la coppia difensiva che ha vinto lo Scudetto in rossonero nel 2022. I bianconeri sarebbero pronti ad offrire una cifra vicina ai trenta milioni, somma importante che potrebbe portare il Milan a cedere un calciatore che è ad oggi quasi un esubero, nonostante si vada a rafforzare una rivale diretta.

L’asse Milan-Juventus è pronto a scaldarsi a gennaio: dopo Kalulu, anche Tomori può trasferirsi sotto la Mole Antonelliana.