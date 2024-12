Nove incontri validi per la regular season NBA 2024/2025 sono andati in scena nella notte italiana e il copione è stato simile a quello del Christmas Day. In ben sette di queste sfide, la squadra vincitrice si è infatti imposta con uno scarto inferiore ai 10 punti. Le uniche eccezioni sono state gli Houston Rockets, vittoriosi contro il fanalino di coda Pelicans, e i Memphis Grizzlies, a valanga su Toronto.

Shai ne mette 45

A prendersi la scena non può che essere Shai Gilgeous-Alexander, che firma una super prestazione da 45 punti e mette il suo zampino sulla nona vittoria di fila degli Oklahoma City Thunder, sempre più leader a Ovest. Nonostante un primo quarto chiuso sul -10, OKC non si disunisce ma al contrario reagisce e riesce a espugnare la Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis.

Miami e Washington quasi sulla sirena

Il derby della Florida va agli Heat, che piegano gli Orlando Magic con il punteggio di 89-88. L’autore del canestro decisivo è Tyler Herro, il quale è anche il miglior realizzatore della sfida con 20 punti. A regalare la quinta vittoria stagionale agli Wizards ci pensa invece Jordan Poole, che a 8.1 secondi dallo scadere manda a bersaglio la tripla vincente: Charlotte si arrende per 113-110.

La serata degli Johnson

Career high per Jalen, che con i suoi 30 punti e i suoi 15 rimbalzi si carica sulle spalle gli Atlanta Hawks, guidandoli alla vittoria contro i Chicago Bulls per 141-133. Non è da meno Cameron, autore di 29 punti e protagonista del successo dei Brooklyn Nets sul campo dei Milwaukee Bucks: 111-105 il punteggio.

Finale pazzesco a Portland e Sacramento

Al Moda Center sembrava già tutto apparecchiato per i tempi supplementari, invece i Trail Blazers hanno conquistato la vittoria allo scadere, piegando gli Utah Jazz per 122-120. L’eroe della serata? Il classe 2004 Scoot Henderson (terza scelta al Draft 2023), che manda a bersaglio il canestro vincente con 0.1 secondi sulla sirena.

SCOOT HENDERSON WITH 0.1 SECONDS ON THE CLOCK Portland gets the victory in the final moments! pic.twitter.com/YpGvSr4MUk — NBA (@NBA) December 27, 2024

Fanno ancora meglio i Detroit Pistons, che ottengono la vittoria contro i Kings grazie ad un capolavoro di Jaden Ivey. Nell’ultimo possesso del match, con Detroit sotto di 3 punti, il classe 2002 non solo segna la tripla del pareggio, ma subisce fallo e trasforma in lunetta il libero supplementare, che completa il gioco da 4 punti e permette alla franchigia del Michigan di issarsi sul +1. Sacramento tenta il tiro della disperazione, ma la palla non entra e il successo (più insperato che mai) va ai Pistons.

JADEN IVEY 4-POINT PLAY FOR THE WIN ‼️ Pistons win 114-113 pic.twitter.com/9wuXDyj85V — NBA (@NBA) December 27, 2024

Gli altri match

Memphis annienta Toronto e lo fa scrivendo un nuovo record: mai in una singola partita nella storia della franchigia erano stati segnati 155 punti. Quarta vittoria di fila infine per gli Houston Rockets, che mettono in discesa fin da subito l’impegno sul campo dei New Orleans Pelicans e prevalgono per 128-111 nel segno di un ispirato Jalen Green (30 punti con 6 triple a bersaglio).

I risultati della notte

Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder 114-120

Orlando Magic – Miami Heat 88-89

Washington Wizards – Charlotte Hornets 113-110

Atlanta Hawks – Chicago Bulls 141-133

Memphis Grizzlies – Toronto Raptors 155-126

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 105-111

New Orleans Pelicans – Houston Rockets 111-128

Portland Trail Blazers – Utah Jazz 122-120

Sacramento Kings – Detroit Pistons 113-114

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

PLAY OFF

Cleveland Cavaliers 26-4

Boston Celtics 22-8

New York Knicks 20-10

Orlando Magic 19-13

Milwaukee Bucks 16-13

Miami Heat 15-13

Atlanta Hawks 16-15

Indiana Pacers 15-16

Detroit Pistons 14-17

Chicago Bulls 13-18

Brooklyn Nets 12-18

Philadelphia 76ers 11-17

Charlotte Hornets 7-23

Toronto Raptors 7-24

Washington Wizards 5-23

-WESTERN CONFERENCE

PLAYOFF

Oklahoma City Thunder 24-5

Houston Rockets 21-9

Memphis Grizzlies 21-10

Dallas Mavericks 19-11

Denver Nuggets 16-12

Los Angeles Clippers 17-13

Los Angeles Lakers 17-13

Phoenix Suns 15-14

Minnesota Timberwolves 15-14

Golden State Warriors 15-14

San Antonio Spurs 15-15

Sacramento Kings 13-18

Portland Trail Blazers 10-20

Utah Jazz 7-22

New Orleans Pelicans 5-26