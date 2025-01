Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio 2025. Grande protagonista il calcio europeo, in particolare la Champions League, che vedrà chiudersi la fase a campionati con un’entusiasmante ultima giornata con tutte le gare in contemporanea alle 21.00. In serata spazio anche allo sci alpino con il classico slalom in notturna sulla Planai di Schladming, mentre restando in tema sport invernali si aprono anche i Campionati Europei di pattinaggio artistico a Tallinn. In campo infine anche tennis, con i tornei di Montpellier, Linz e Singapore, il basket con l’Eurocup e il volley con la Champions League. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.