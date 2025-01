Serata speciale per Golden State, che davanti al proprio pubblico è tornata alla vittoria nella stagione NBA 2024/2025 battendo gli Utah Jazz. Tutto ciò dopo che nel pomeriggio di ieri era arrivato l’annuncio del ritiro della maglia di Andre Iguodala. Si tratta solo della seconda vittoria nelle ultime cinque partite giocate dai Warriors, che quindi devono ancora fare molta strada per poter mettersi alle spalle questo periodo complicato, ma è anche la terza vittoria consecutiva in casa. E questo senza le stelle Stephen Curry e Draymond Green.

Dopo un primo quarto in perfetta parità, a Golden State di fatto basta il parziale di 35-24 per avere la meglio sugli ospiti, troppo passivi. Tra le fila di Utah, il solo Collin Sexton (30 punti) sembra credere alla vittoria in trasferta, mentre tra i padroni di casa spiccano i 23 punti di Dennis Schroder e i 20 di Brandin Podziemski in uscita dalla panchina. Un po’ sporca la serata al tiro per i Warriors, che si fermano al 39.1% dal campo, ma tanto basta.

Golden State, il 23 febbraio il ritiro della maglia di Iguodala

Come anticipato, nella giornata di ieri è stato anche annunciato il ritiro della maglia numero 9 di Andre Iguodala. Si tratta di uno dei massimi riconoscimenti, per un giocatore che, negli anni, è stato in grado di “inserirsi” nel magico trio composto da Curry, Thompson e Green. Insieme a questi tre, Iguodala ha segnato i grandi successi della squadra di San Francisco nello scorso decennio, vincendo per quattro volte il titolo NBA (2015, 2017, 2018 e 2022) e togliendosi anche la soddisfazione di aggiudicarsi il titolo di MVP delle Finals nel 2015. La cerimonia si terrà il prossimo 23 febbraio, in occasione della partita contro i Dallas Mavericks.

“Verrà ricordato come uno dei giocatori più intelligenti, attenti e di maggior successo nella storia della nostra franchigia – ha dichiarato il proprietario di Golden State, Joe Lacob –. Avevamo una grande stima di lui, quando lo abbiamo voluto, qui, ma la verità è che ha superato anche le nostre aspettative:è stato il giocatore e la persona giusta al momento giusto, per la nostra squadra”.

Giannis non basta contro Portland, Maxey doma i Lakers

Tra le altre partite, vittoria di gran prestigio per Portland, che riscatta immediatamente la sconfitta contro i Thunder centrando il quinto successo nelle ultime cinque partite. Stavolta, i Trail Blazers hanno battuto i Milwaukee Bucks, che sembrano poter scappare nel secondo quarto salvo poi subire la rimonta poco prima della ripresa, prima di crollare definitivamente nel secondo tempo. Grande protagonista di serata è, ancora una volta, Deni Avdija, che si conferma leader assoluto con 30 punti (7/11 da due) e 9 rimbalzi, ma in generale con giocate sempre determinanti. Ottimi anche i 25 punti di Anfernee Simons e i 21 (e 14 rimbalzi) di Deandre Ayton. Tra i Bucks, l’unico a brillare è il solito Giannis Antetokounmpo, ma i suoi 39 punti e 12 rimbalzi (5 assist) non bastano a rimediare a una prova scialba dei suoi compagni.

Cadono anche i Los Angeles Lakers, che nel finale di primo quarto in casa di Philadelphia perdono anche Anthony Davis. Da canto loro, i Sixers, oltre al lungodegente Joel Embiid, devono fare a meno anche di Paul George, e allora è Tyrese Maxey a prendere per mano i suoi trascinandoli alla vittoria con 43 punti, a cui si aggiungono anche i 20 di Kelly Oubre Jr. e i 16, dalla panchina, di Ricky Council IV. Sempre dalla panchina, ottimo il contributo di Dalton Knecht (24 punti) per i Lakers, a cui non basta la tripla doppia sfiorata da LeBron James (31 punti, 8 rimbalzi, 9 assist).

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 37-9 Boston Celtics 32-15 New York Knicks 31-16 Milwaukee Bucks 26-19 Indiana Pacers 25-20 Miami Heat 23-22 Orlando Magic 24-24 Detroit Pistons 23-23 Atlanta Hawks 22-25 Chicago Bulls 20-27 Philadelphia 76ers 18-27 Toronto Raptors 14-32 Brooklyn Nets 14-33 Charlotte Hornets 12-31 Washington Wizards 6-39

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 36-8 Houston Rockets 32-14 Memphis Grizzlies 31-16 Denver Nuggets 28-18 Los Angeles Lakers 26-19 Los Angeles Clippers 26-20 Minnesota Timberwolves 25-21 Phoenix Suns 24-21 Dallas Mavericks 25-22 Sacramento Kings 24-22 Golden State Warriors 23-23 San Antonio Spurs 20-23 Portland Trail Blazers 18-29 New Orleans Pelicans 12-35 Utah Jazz 10-35

Notte tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio

Atlanta Hawks – Houston Rockets 96-100

Philadelphia 76ers – Los Angeles Lakers 118-104

Golden State Warriors – Utah Jazz 114-103

Portland Trail Blazers – Milwaukee Bucks 125-112