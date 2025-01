A pochi giorni dalla chiusure del calciomercato invernale, in casa Juventus si assiste all’ennesimo ribaltone. Il futuro di Dusan Vlahovic sembra tutt’altro che roseo, davanti a un Thiago Motta che al momento sembra impotente.

Stasera la Juventus sarà chiamata a dare un chiaro messaggio nella sfida di Champions League contro il Benfica. All’Allianz non saranno ammessi altri risultati se non la vittoria e nel frattempo Thiago Motta sta ragionando sull’impiego di Dusan Vlahovic. Intanto Kolo Muani, che già ha timbrato all’esordio in Serie A, non potrà scendere in campo in Europa finché la Juventus non passerà alla fase successiva del torneo.

Per Vlahovic questa è una brutta stagione e i suoi problemi non sono legati solo agli aspetti realizzativi, piuttosto a problemi che ormai rientrano pienamente in una incompatibilità ambientale di difficile soluzione. L’attaccante serbo ha il contratto in scadenza nel 2026 e l’intenzione di Giuntoli è quello di piazzarlo il prima possibile, onde evitare di perdere un investimento di 80 milioni a parametro zero il prossimo anno. Ovviamente sono tante le pretendenti per l’ex Fiorentina, ma poi c’è da fare i conti con le richieste della Juventus: i bianconeri vogliono quantomeno una garanzia di acquisto futuro e non sono disposti a scendere a compromessi di altro tipo.

Juventus, l’Arsenal scarica Vlahovic

La Premier League è une delle principali destinazioni ipotizzate per il futuro di Vlahovic e non è un segreto che squadre come Arsenal e Manchester United siano sulle sue tracce da tempo. Arteta seguì Vlahovic già ai tempi della Fiorentina, ma non riuscì a superare la concorrenza della Juventus che lo portò alla Cortinassa sborsando 80 milioni. I Gunners hanno provato a portare Vlahovic a Londra con la formula del prestito a inizio gennaio, ma i bianconeri hanno posto il veto.

Il motivo è solo uno: se Vlahovic deve andare via deve essere per soldi sicuri. Giuntoli non accetterà offerte di prestito che non prevedano quantomeno l’obbligo di riscatto, oltre ovviamente a offerte dirette cash. Questo però ha allontanato molte pretendenti, compresa l’Arsenal che, stando a Footbal Transfers, sembra aver interrotto ogni rapporto con i bianconeri. Di fatto Vlahovic è stato scaricato anche dagli inglesi, ma più il tempo passa e più il ragazzo perderà valore di mercato: l’unica soluzione quindi è cercare di recuperare l’attaccante. Cosa farà Motta a questo punto? Il primo passo potrebbe essere ricucire un rapporto tra i due incrinato da tempo, poi convincere tutti a suon di gol e buone prestazioni.