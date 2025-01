Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 27 gennaio 2025. Archiviato un ricco fine settimana tra sport invernali e sport di squadra, si riparte sempre con la Serie A, che in questo ultimo lunedì di gennaio vede in programma gli ultimi due posticipi della 21esima giornata, il derby veneto tra Venezia e Verona e l’altra sfida salvezza tra Genoa e Monza. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.