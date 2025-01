La decisione di Giuntoli e il nome che sta prendendo piede dopo il ko al Maradona contro il Napoli del grande ex Conte, mai così rimpianto come adesso

È già da un paio di mesi che è finita la luna di miele tra Motta e la Juventus, tra Motta e la stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri. Moltissimi dei quali sono tornati a blastare il tecnico dopo la sconfitta in casa del Napoli dell’ex Antonio Conte mai come ora rimpianto.

Al ‘Maradona’ la Juve ha giocato un eccellente primo tempo, chiuso in vantaggio grazie al gol allo scadere di Kolo Muani. Il francese è stato preferito a Dusan Vlahovic, partito dalla panchina per la terza volta consecutiva, a conferma del rapporto ormai incrinato con l’italo-brasiliano.

Juve inesistente nel secondo tempo

Thuram e compagni si sono però sciolti nella ripresa, facendosi travolgere dall’energia e dalla personalità degli azzurri. Evidentemente Conte ha saputo toccare le corde giuste all’intervallo, perché il Napoli è stato ancora una volta un caterpillar, ribaltando il match nell’arco di dodici minuti con Anguissa e il rigore trasformato da Lukaku.

Ottava rimonta subita: i tifosi della Juve chiedono la testa di Motta

Prima sconfitta in campionato per Motta, ottava rimonta subita. Di questo passo sarà difficile pure arrivare al quarto posto, ossia raggiungere l’obiettivo minimo che è la qualificazione in Champions. Per questo in tanti sui social invocano l’esonero dell’ex Bologna.

Subito Mancini

Chi, eventualmente, al posto di Motta? Gli juventini sembrano avere le idee chiare, cioè il nome perfetto per andare a rimpiazzare subito o a giugno il 42enne. Ovverosia, Roberto Mancini.

Sessant’anni compiuti lo scorso 27 novembre, lo jesino è ancora disoccupato dopo l’addio all’Arabia con tanto di buonuscita milionaria. Chi gli è vicino riferisce che ha voglia di tornare presto ad allenare, magari anche in Serie A dove mesi fa è stato accostato alla Roma per il post Juric.

Ecco qualche tweet di tifosi bianconeri che chiedono l’ingaggio dell’ex CT come sostituto di Motta.

Buongiorno, come è possibile che non si parli ancora di un cambio allenatore alla Juve ? Mancini sarebbe libero — Alessandro Gia (@Alessan45143555) January 26, 2025

Roberto Mancini è libero.

In questo momento, comunque, chiunque non può fare peggio del nulla assoluto di #ThiagoMotta — SignoraMia1897 (@roberto1974juve) January 25, 2025

Non sono d’accordo! La Juve ha un sacco di giocatori giovani e forti,ha una società che spende e ricapitalizza quando le cose si mettono male! Senza CL vendiamo Vlahovic e Cambiaso e abbiamo le risorse x altri giocatori! Con Mancini sono certo che saremo competitivi da subito! — Bronx B (@Paolo_Aba) January 25, 2025

La differenza è soltanto una! Conte è un allenatore da grande squadra,sa motivarti e ha personalità da vendere! Motta è un buon allenatore da squadra medio piccola,max da Fiorentina! Tutte queste rimonte nn sono un caso!Se fallisce l’obbiettivo CL vorrei vedere Mancini alla Juve! — Bronx B (@Paolo_Aba) January 25, 2025

Non possiamo più permetterci scelte inadeguate. Serve gente “pronta” per una squadra come questa, almeno fino a giugno. E c’è Roberto Mancini, che ha dimostrato di saper gestire grandi squadre. Il rischio di non entrare in Champions è più che concreto. Basta!#Juventus #Motta — JUVE: IERI, OGGI, DOMANI E PER SEMPRE (@ScadutoAnt53410) January 25, 2025

La mia fiducia per Motta finisce oggi. Portare la juve in champions e poi portare a casa Spalletti/Mancini — Riccardo (@RichiSanto2208) January 25, 2025

Flop Juve, Giuntoli uno dei principali responsabili: perché Motta non rischia l’esonero

Alla Continassa, però, non c’è alcuna intenzione di esonerare Motta dall’incarico. Per Giuntoli, tutt’altro che esente da colpe per la situazione attuale, sarebbe del resto come ammettere di aver sbagliato tutto, considerato che su Motta ha scommesso tutto o quasi. In primis se stesso.