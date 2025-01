Oklahoma City riprende subito la sua marcia trionfale nella Western Conference, tornando a vincere nella notte di NBA 2024/2025. La formazione guidata da coach Mark Daigneault, infatti, ha battuto in trasferta per 108-118 Portland, rimediando prontamente alla sconfitta contro i Dallas Mavericks nel precedente turno. Un successo che porta i Thunder a quota 37 vittorie, con un margine di sette successi su Houston Rockets. Non si trattava certo di una partita scontata, quella contro la formazione che occupa la tredicesima posizione a Ovest. Infatti, i Trail Blazers erano reduci dalla più lunga striscia stagionale di vittorie, con ben quattro affermazioni consecutive nel giro a Est, contro Chicago, Miami, Orlando e Charlotte.

E, in effetti, l’impatto di Portland è stato molto positivo, con un primo quarto giocato sostanzialmente alla pari grazie a una serata super di Deni Avdija, che ha chiuso con 28 punti e una tripla doppia sfiorata (8 rimbalzi e 8 assist), oltre ai 24 di Toumani Camaar (9 rimbalzi) e ai 25 punti dalla panchina di Scoot Henderson. 27-27 al termine del primo parziale, Oklahoma City ha piazzato l’allungo già nel secondo quarto, andando al riposo sul 53-66 e aggiungendo altri due punti nel terzo quarto.

Nel corso della partita, i capoclassifica della Western Conference di NBA hanno toccato anche il +19, rischiando di subire una clamorosa rimonta proprio per la grande serata delle tre frecce di Portland, che hanno permesso alla squadra di casa di risalire fino all’88-93. A questo punto, le triple di Jalen Williams (24 punti e 8 assist) e quella di Alex Caruso, nell’unico canestro di serata, hanno ridato la necessaria tranquillità ai Thunder per interrompere la striscia positiva della squadra dell’Oregon.

NBA, altra serata da MVP per Gilgeous-Alexander

Oltre ai già citati protagonisti di serata, c’è da sottolineare l’ennesima prova maiuscola di Shai Gilgeous-Alexander, sempre più leader di Oklahoma City nonché candidato al premio di MVP a fine stagione. Il 26enne canadese, infatti, ha firmato un’altra prestazione da 35 punti, a cui vanno aggiunti 5 rimbalzi ma anche 1 recupero, tirando con il 12/25 dal campo e senza sbagliare mai dalla lunetta (9/9). C’è un dato che rimarca quanto SGA sia determinante in questa squadra e in questa stagione: in tutta gennaio, in cui Shai è sceso in campo in tredici delle quattordici partite giocate dai Thunder, solo in tre occasioni il classe ’98 è rimasto sotto i 30 punti segnati. Contro i Los Angeles Clippers, Washington Wizards e Brooklyn Nets, segnando comunque, rispettivamente, 29, 27 e 27 punti. Nel mezzo anche la serata da sogno contro gli Utah Jazz, in cui ha firmato il suo nuovo massimo in carriera con ben 54 punti segnati. E il prossimo appuntamento sarà la trasferta contro i Golden State Warriors, squadra che sta vivendo un momento di grande difficoltà dopo aver perso tre delle ultime quattro partite giocate, in cui sarà tutto da seguire il confronto diretto tra Stephen Curry e SGA.

Nella notte si è giocata solo Portland-Oklahoma: “colpa” della NFL

Quella tra Portland e Oklahoma City è stata l’unica partita giocata questa notte, e questo a causa della concomitanza con un altro evento molto sentito degli Stati Uniti. Tutto il Paese, infatti, era sintonizzato sulle due finale di Conference della NFL, che hanno visto da una parte i Philadelphia Eagles battere i Washington Commanders, e dall’altra i Kansas City Chiefs avere la meglio sui Buffalo Bills. Vista la concomitanza con un appuntamento così importante, per le due leghe sarebbe stato dannoso creare una inutile concorrenza. Inoltre, Portland-Oklahoma City si è potuto giocare anche perché le due città non sono sedi di squadre della NFL. Ad ogni modo, l’NBA ripartirà questa notte con dodici partite in programma.

Le classifiche NBA aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 36-9 Boston Celtics 32-14 New York Knicks 30-16 Milwaukee Bucks 25-18 Indiana Pacers 25-20 Detroit Pistons 23-22 Orlando Magic 24-23 Miami Heat 22-22 Atlanta Hawks 22-23 Chicago Bulls 19-27 Philadelphia 76ers 17-27 Brooklyn Nets 14-32 Toronto Raptors 13-32 Charlotte Hornets 12-30 Washington Wizards 6-38

-WESTERN CONFERENCE