Spezia-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spezia-Ternana, match dello stadio Alberto Picco valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, dopo il pareggio a reti bianche con il Lecco, hanno bisogno di rialzare la testa per uscire dalla zona retrocessione. La formazione ospite, dal suo canto, ha bisogno di invertire la rotta con il nuovo allenatore Roberto Breda ed evitare di sprofondare in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 novembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA