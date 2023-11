Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono tra le più belle sorprese di questa prima parte di stagione ed hanno intenzione di continuare a stupire confermandosi tra le prime della classe. La squadra sarda, dal su canto, è appena uscita dalla zona playout e vuole tenersi a debita distanza per evitare problemi. La partita andrà in scena nella giornata die sarà trasmessa in diretta su