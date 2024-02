Spal-Recanatese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spal-Recanatese, match dello stadio Paolo Mazza valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra biancazzurra ha un disperato bisogno di centrare una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza e provare ad abbandonare la zona playout. La formazione marchigiana, dal suo canto, dopo un importante avvio di stagione si trova a fare i conti con un periodo estremamente complicato. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 9 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 256.

