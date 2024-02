Mantova-Triestina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Mantova-Triestina sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la venticinquesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Allo stadio Martelli in campo la prima della classe contro la terza: sia i lombardi che gli alabardati hanno però perso l’ultima partita e vogliono dunque rifarsi. Chi la spunterà? Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di venerdì 9 febbraio, diretta tv su Sky Sport Max, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.