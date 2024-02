Pro Sesto-Alessandria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Pro Sesto-Alessandria sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la venticinquesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Allo stadio Ernesto Breda in campo le ultime due della classifica in quello che è dunque uno scontro per evitare la retrocessione diretta. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 9 febbraio, diretta tv su Sky Sport 258, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.