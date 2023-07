Spagna-Svizzera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Spagna-Svizzera, match valevole per i quarti di finale degli Europei Under 21 2023. La compagine iberica, dopo aver superato brillantemente il proprio raggruppamento con il primo posto, si prepara alla fase ad eliminazione diretta per provare a tornare sul tetto d’Europa. La squadra elvetica, dal suo canto, è riuscita ad eliminare gli Azzurrini di Paolo Nicolato nonostante la pesante sconfitta con la Francia e ora spera di compiere una nuova impresa. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 1 luglio alle ore 20:45; la diretta televisiva sarà affidata a Rai Sport, mentre lo streaming a RaiPlay.

