Regolamento Spagna-Svizzera: cosa succede in caso di pareggio, Europei U21 2023

Il regolamento di Spagna-Svizzera, match valevole per il secondo quarto di finale degli Europei U21 2023. La compagine iberica, dopo aver superato brillantemente il proprio raggruppamento con il primo posto, si prepara alla fase ad eliminazione diretta per provare a tornare sul tetto d’Europa. La squadra elvetica, dal suo canto, è riuscita ad eliminare gli Azzurrini di Paolo Nicolato nonostante la pesante sconfitta con la Francia e ora spera di compiere una nuova impresa. Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, si disputino i tempi supplementari; nel caso persistesse la situazione di parità si procederebbe con i calci di rigore.