Spagna-Croazia in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Spagna-Croazia, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Le Furie Rosse, reduci dalla netta vittoria ai danni della Romania, vogliono chiudere il discorso qualificazione ai quarti di finale portando a casa altri tre punti. Per i balcanici, invece, questa potrebbe essere l’ultima chance di restare in corsa per il passaggio del turno vista la sconfitta della prima giornata contro l’Ucraina. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 giugno alle ore 20:45; la diretta televisiva sarà affidata a Rai Sport, mentre lo streaming a RaiPlay.

