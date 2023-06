Calendario semifinali SuperFinal World Cup femminile 2023 pallanuoto: programma, orari e diretta tv

Il calendario delle semifinali della SuperFinal della World Cup femminile 2023 di pallanuoto. La fase finale della competizione internazionale che sostituisce la World League, in corso di svolgimento a Long Beach (in California, Stati Uniti), giunge al penultimo atto. Archiviati i quarti di finale, le quattro compagini rimaste in gara si sfidano per accedere alla finalissima per il titolo; le due perdenti invece si sfideranno per il terzo gradino del podio. Chi vincerà le semifinali e si giocherà il trofeo? Non resta che seguire queste decisive partite che si preannunciano spettacolari. Di seguito, il programma dettagliato delle partite del penultimo atto della SuperFinal della World Cup femminile 2023 di pallanuoto aggiornati in tempo reale.

Calendario semifinali SuperFinal World Cup femminile 2023

DOMENICA 25 GIUGNO

2.00 Usa-Ungheria

4.00 Olanda-Spagna