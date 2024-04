Sorteggio tabellone Masters 1000 Montecarlo 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Tutte le informazioni su come seguire in tempo reale il sorteggio del torneo di Montecarlo 2024, terzo Masters 1000 della stagione, sui campi in terra battuta del Principato di Monaco. C’è grande curiosità per rivedere in azione Jannik Sinner, reduce dalla vittoria a Miami e dal sorpasso ai danni di Alcaraz al numero due del ranking. L’azzurro sarà accreditato della seconda testa di serie, mentre la prima sarà Novak Djokovic, a caccia del primo acuto stagionale. Al via tanti altri big, da Carlos Alcaraz a Daniil Medvedev, passando per i finalisti uscenti Andrey Rublev e Holger Rune. Presenti, inoltre, altri tre italiani, ovvero Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini (ha ricevuto una wild card).

SEGUI IL LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

La cerimonia del sorteggio si terrà oggi, venerdì 5 aprile, con inizio fissato alle ore 17:00. Non è prevista copertura televisiva, mentre sarà garantita la consueta diretta streaming della procedura degli accoppiamenti attraverso la pagina Facebook del torneo. In alternativa, Sportface.it fornirà aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale del torneo monegasco. Il nostro sito, inoltre, garantirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione ai propri lettori.