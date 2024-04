Roma-Lazio, Tudor in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 14:00 di oggi, sabato 5 aprile, l’allenatore biancoceleste Igor Tudor parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lazio, derby della Capitale valido per la trentunesima giornata di Serie A. Il tecnico spera di dare continuità agli ottimi numeri di Maurizio Sarri nella stracittadina. La Lazio ha vinto l’ultimo derby in casa della Roma in campionato e solo due volte nella storia della Serie A i biancocelesti hanno collezionato due successi fuori casa di fila contro i giallorossi: tra il 1972 e il 1974 e tra il 1950 e il 1953. In palio ci sono tre punti preziosi in chiave Champions. Al momento Dybala e compagni sono quinti con sei punti in più della Lazio, che spera di accorciare. Tudor deve valutare la situazione in infermeria. Provedel, Lazzari e Zaccagni sembrano destinati al forfait, mentre Rovella e Pellegrini dovrebbero essere convocati. Due buone notizie per il tecnico, che non rinuncerà alla difesa a tre mostrata nei due impegni (uno vinto, l’altro perso) contro la Juventus nell’ultima settimana. La conferenza stampa di Tudor sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali biancocelesti Lazio Style Channel e Lazio Style Radio e in streaming sulla piattaforma sslazio.it. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale dalle 14:00.