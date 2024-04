LIVE – Sorteggio Masters 1000 Montecarlo 2024: AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo in programma da domenica 7 a domenica 14 aprile sui campi in terra battuta del Principato di Monaco. Jannik Sinner, reduce dal trionfo a Miami, sarà l’osservato numero uno, anche in ottica del sorpasso al numero uno del mondo ai danni di Djokovic (che comunque non potrà concretizzarsi a Montecarlo). Gli altri italiani presenti nel main draw sono guida una folta pattuglia tricolore, che può contare anche su Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, mentre dovranno passare dalle qualificazioni Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi e Fabio Fognini. Assente per infortunio lo spagnolo Rafael Nadal; al via invece tutti gli altri big, dai russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev allo spagnolo Carlos Alcaraz passando per il tedesco Alexander Zverev e il danese Holger Rune. Sportface.it seguirà il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo 2024, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 17.00 italiane.

COME SEGUIRE IL SORTEGGIO IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

SORTEGGIO MASTERS 1000 MONTECARLO 2024 (DIRETTA)