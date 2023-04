Sorteggio tabellone Masters 1000 Madrid 2023 in tv: orario, canale e diretta streaming

Orario, canale e tutte le informazione per seguire il sorteggio del torneo di Madrid 2023, quarto Masters 1000 della stagione. Il torneo spagnolo deve fare i conti con l’assenza dell’idolo di casa Rafael Nadal, ancora alle prese con il pesante infortunio muscolare patito in Australia, ma il pubblico potrà concentrarsi sull’astro nascente Carlos Alcaraz, qui vincitore dodici mesi fa in finale su Novak Djokovic. Anche il serbo dovrebbe essere al via, seppur ancora non nella migliore forma, come dimostrato in queste ultime settimane a Monte-Carlo e Banja Luka. Riflettori puntati ovviamente anche sui nostri Sinner e Musetti, a caccia di un altro ottimo risultato.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Gli organizzatori non ancora reso ufficiale la data del sorteggio, ma con ogni probabilità questo avverrà lunedì 24 aprile. Nello stesso giorno avranno inizio anche gli incontri di qualificazioni, mentre lo start del main draw è previsto per mercoledì 26. Non è prevista copertura televisiva della procedura degli accoppiamenti, tuttavia sarà possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine social del torneo. In alternativa, Sportface.it darà aggiornamenti in tempo reale riguardo al sorteggio del tabellone principale. Il nostro sito, inoltre, fornirà dirette testuali, news, approfondimenti, highlights e contenuti per tutta la durata della manifestazione monegasca ai propri lettori.