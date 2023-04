Masters 1000 Madrid 2023: programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del Masters 1000 di Madrid 2023, in programma da mercoledì 26 aprile a domenica 7 maggio. L’evento partirà in realtà lunedì 24 e martedì 25 aprile con le qualificazioni, mentre mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, con le 32 teste di serie che scenderanno dunque in campo tra venerdì e sabato. Assente purtroppo Rafa Nadal, ancora alle prese con l’infortunio che lo tiene ai box da gennaio. Presenti invece tutti gli altri big, da Novak Djokovic a Carlos Alcaraz. Non mancheranno neppure gli azzurri, su tutti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, reduce da due tornei molto positivi a Monte-Carlo e Barcellona.

La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà tutte le giornate di incontri tramite i propri canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205), con annessi live streaming disponibili tramite le piattaforme Sky Go e NOW. Anche Sportface.it seguirà il Masters 1000 di Madrid 2023, garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata del prestigioso torneo spagnolo. Di seguito il programma completo dell’evento.

PROGRAMMA MASTERS 1000 MADRID 2023

Mercoledì 26 aprile: Primo turno dalle 11:00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Giovedì 27 aprile: Primo turno dalle 11:00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Venerdì 28 aprile: Secondo turno dalle 11:00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Sabato 29 aprile: Secondo turno dalle 11:00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Domenica 30 aprile: Terzo turno dalle 11:00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Lunedì 1 maggio: Terzo turno dalle 11:00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Martedì 2 maggio: Ottavi di finale dalle 11:00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Mercoledì 3 maggio: Quarti di finale dalle 13:00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno



Giovedì 4 maggio: Quarti di finale dalle 13:00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Venerdì 5 maggio: Semifinali dalle 13:00 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Domenica 7 maggio: Finale alle 15:30 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno