Groningen-Nijmegen interrotta definitivamente: ecco cosa succede con le scommesse

La partita di Eredivisie tra Groningen e Nijmegen è stata interrotta in modo definitivo: ecco cosa succede con le scommesse. L’incontro viene fermato dall’arbitro dopo circa un quarto d’ora a causa del lancio copioso di oggetti in campo da parte dei tifosi di casa, furiosi per il rendimento della squadra. Dopo alcuni minuti, la sfida è stata dichiarata come conclusa anticipatamente ed è stato dato il triplice fischio: per oggi non si continuerà a giocare. A questo proposito, è bene ricordare che possa arrivare uno 0-3 a tavolino per gli ospiti.

Ma cosa succede per le scommesse? Tutte le quote sulla partita che non si sono definitivamente concretizzate (risultato di 0-0), saranno considerate nulla. Varranno dunque soltanto eventuali scommesse specifiche che entro il minuto in cui è stato fermato il match sono certamente acquisite. Per la maggior parte delle scommesse, invece, la quota diventa void, anche quella all’interno di multiple. In queste ultime scommesse la quota di Groningen-Nijmegen viene tolta, mentre nelle singole vengono restituiti i soldi scommessi. Il tutto, ovviamente, a meno che la partita non si finisca entro 72 ore, in quel caso sarà valido ogni esito della prosecuzione.