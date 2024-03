Sonego-Norrie in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Lorenzo Sonego sfiderà Cameron Norrie nel secondo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Davvero una bella prestazione, impreziosita da una grande solidità al servizio, per il tennista piemontese nel round d’esordio, vinto in due set contro un avversario ostico quale Kecmanovic. Ora l’allievo di Gipo Arbino affronta un ex vincitore di questo torneo, un Norrie che certamente appare lontano dai suoi giorni migliori, sceso in posizione n°28 dopo essere stato a lungo tra i primi 15/20 della classifica. C’è un precedente, ma è molto datato: a Monte-Carlo, nel 2019, vinse Lorenzo in due set.

