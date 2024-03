Bronzetti-Kalinina in tv: orario, canale e diretta streaming Wta 1000 Indian Wells 2024

Lucia Bronzetti sfiderà Anhelina Kalinina nel secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Bella vittoria all’esordio per Lucia, che ha sconfitto in due set un’avversaria in buona forma come la polacca Frech, giocatrice fresca di best ranking nelle ultime settimane. Ora un match altrettanto complicato, contro l’ucraina che è reduce dalla semifinale raggiunta ad Austin e che soprattutto ha sconfitto l’azzurra non troppi giorni fa ad Abu Dhabi in due parziali di gioco.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI