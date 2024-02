Masters 1000 Indian Wells 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del torneo Masters 1000 di Indian Wells 2024, in programma da mercoledì 6 a domenica 17 marzo. L’evento partirà lunedì 4 e martedì 5 marzo con le qualificazioni. Poi mercoledì scatteranno gli incontri di primo turno, mentre le 32 teste di serie inizieranno a scendere in campo tra venerdì e sabato. Il motivo d’interesse numero uno non può che essere Jannik Sinner. Ancora imbattuto in stagione dopo i trionfi di Melbourne e Rotterdam, il nostro campione torna in campo in California per tentare l’assalto alla posizione numero due del ranking mondiale attualmente in possesso di Alcaraz. Torna a ‘Tennis Paradise’ anche Novak Djokovic, desideroso di prendersi la sua rivincita dopo la semifinale di Melbourne Park.

La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri tramite il canale Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, oltre a garantire la visione di tutti i campi tramite l’interattività. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, Sportface garantirà ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata del prestigioso torneo statunitense. Di seguito il programma completo dell’evento.

PROGRAMMA MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2023

Mercoledì 6 marzo: Primo turno dalle 20:00

Giovedì 7 marzo: Primo turno dalle 20:00

Venerdì 8 marzo: Secondo turno dalle 20:00

Sabato 9 marzo: Secondo turno dalle 20:00

Domenica 10 marzo: Terzo turno dalle 19:00

Lunedì 11 marzo: Terzo turno dalle 19:00

Martedì 12 marzo: Ottavi di finale dalle 19:00

Mercoledì 13 marzo: Ottavi di finale dalle 19:00



Giovedì 14 marzo: Quarti di finale dalle 19:00

Sabato 16 marzo: Semifinali dalle 21:00

Notte tra domenica 17 e lunedì 18: Finale all’01:00