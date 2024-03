Moto 2, Gp Qatar 2024: risultati qualifiche e griglia di partenza, pole di Canet. Arbolino è quinto

La griglia di partenza della Moto2 per il Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Motomondiale 2024. Sul circuito di Losail il più veloce in Q2 è stato Aron Canet, che al debutto in sella alla moto del Team Fantic ha preceduto tutti e scatterà così dalla prima casella a fianco di Alonso Lopez e Albert Arenas, con quest’ultimo bravissimo a strappare il terzo crono dopo essere stato anche costretto a passare le forche caudine del Q1. Arenas che ha preceduto per appena due millesimi di secondo il compagno di box Gonzalez, quarto davanti a un ottimo Tony Arbolino che scatterà dalla quinta piazza.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Celestino Vietti non va oltre il sedicesimo posto in Q2 mentre Dennis Foggia rimane fuori dalla seconda fase delle qualifiche. Brutte notizie anche per il britannico Dixon, che dopo il brutto volo nelle libere non ha ricevuto il via libera dei medici per poter correre e quindi salterà il primo Gran Premio stagionale.

LA GRIGLIA DI PARTENZA