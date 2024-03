Sonego-Kecmanovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Lorenzo Sonego sfiderà Miomir Kecmanovic nel primo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024, torneo in programma sul cemento statunitense. Obiettivo secondo turno per il tennista azzurro, che debutta in California contro l’insidioso Kecmanovic, capace di batterlo negli ultimi due confronti, risalenti al 2022. Sonego è reduce dal secondo turno a Dubai, in cui ha ben figurato, mentre il serbo ha raggiunto i quarti di finale ad Acapulco la scorsa settimana. Match sulla carta molto equilibrato, ma con Kecmanovic leggermente favorito secondo i bookmakers.

SEGUI IL LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI