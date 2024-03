Maccabi Haifa-Fiorentina oggi in tv: canale, orario e streaming andata ottavi Conference League 2023/2024

Alle 21:00 di oggi, giovedì 7 marzo la Fiorentina scenderà in campo contro il Maccabi Haifa al Bozsik Stadion, casa provvisoria europea del club israeliano per via della difficile situazione nella Striscia di Gaza. La squadra viola avrà 400 tifosi al seguito in questa andata degli ottavi di finale di Conference League in quella che è la quinta trasferta a Budapest (V2 P1 S1) e la seconda partita europea consecutiva nella capitale ungherese dopo il pareggio 1-1 in casa del Ferencváros alla sesta giornata. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, oltre che in streaming su Sky Go e NOW.