Sonego-Humbert in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Pechino 2023

Lorenzo Sonego affronterà Ugo Humbert al primo turno dell’ATP 500 di Pechino 2023, torneo in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Inizia la mini trasferta asiatica di Lorenzo, a caccia di punti importanti dopo essere un po’ sceso nuovamente in classifica. L’azzurro, considerato il tabellone di altissimo livello, alla fine non può considerarsi sfortunato nell’aver pescato Humbert. Giocatore talentuoso, ma spesso anche molto incostante. I due si conoscono bene, essendosi affrontati già due volte in questo anno solare. A Monte-Carlo il piemontese vinse una partita incredibile dopo mille chances sprecate dal suo avversario e poche settimane dopo al Roland Garros altra vittoria per l’azzurro, ma questa volta abbastanza netta. L’unico precedente giocato sul veloce, risalente al 2021, lo ha vinto però il francese a Toronto in due set.

Sonego e Humbert scenderanno in campo giovedì 28 oppure venerdì 29 settembre. Data precisa e orario sono ancora da comunicare. La diretta televisiva del torneo di Pechino è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo di Pechino garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sui tre italiani) per tutto l’arco della settimana.