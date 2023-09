Highlights e gol Cagliari-Milan 1-3: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 26

Il video dei gol e degli highlights di Cagliari-Milan, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Alla Unipol Domus Arena partenza frizzante di match: Chukwueze e Luvumbo chiedono calcio di rigore, ma l’arbitro La Penna decide di non fischiare in entrambi i casi. La partita si sblocca con un grande sinistro di Zito Luvumbo che fa impazzire di gioia il pubblico sardo. Il Milan però sul finale di primo tempo reagisce alla grande: Pulisic va via sulla sinistra, Radunovic è tutt’altro che perfetto e allora Okafor a porta vuota fa 1-1. A pochi minuti dall’intervallo, su schema da calcio d’angolo, Tomori sigla la rete dell’1-2. Nella ripresa il Cagliari gioca bene e sfiora un paio di volte il gol del 2-2, ci pensa Loftus-Cheek a chiudere i conti con una rasoiata magnifica all’angolino. Il Milan sale a quota 15 punti in classifica, il Cagliari rimane fermo a 2.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS DI CAGLIARI-MILAN 1-3