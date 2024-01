Sonego-Alcaraz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Lorenzo Sonego affronterà Carlos Alcaraz al secondo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale. Dopo il bel successo ai danni di Dan Evans, il tennista piemontese dovrà accettare il regalo dell’urna e scendere in campo contro la seconda testa di serie del tabellone. Lo spagnolo, che mancava a Melbourne da due anni, ha gestito bene il match d’esordio contro Richard Gasquet e ha già dichiarato di volersi prendere la rivincita per la sconfitta patita contro l’azzurro nell’estate del 2021 a Cincinnati. Si sa, i campioni le sconfitte tendono a non dimenticarle facilmente.

Sonego e Alcaraz scenderanno in campo oggi, giovedì 18 gennaio, non prima delle 03:00 italiane sulla Rod Laver Arena. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, Sportface.it monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.