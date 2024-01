Copa del Rey 2023/2024: Girona, Real Sociedad e Celta Vigo ai quarti di finale

Celta Vigo, Real Sociedad e Girona superano gli ottavi di finale della Copa del Rey e approdando ai quarti di finale. Il Celta Vigo si è imposto 3-1 sul campo del Valencia: grande avvio degli ospiti che al 13′ sbloccano la partita con de la Torre. Al 18′ calcio di rigore per il Celta che trova anche il gol dello 0-2 grazie alla trasformazione perfetta di Douvikas. I padroni di casa non mollano, si guadagnano un calcio di rigore e dagli undici metri Pepeul riapre l’incontro. Il gol del definitivo 3-1 lo mette a segno ancora Douvikas che chiude partita e qualificazione.

Semaforo verde anche per la Real Sociedad che vince in casa dell’Osasuna per 2-0: l’episodio chiave dell’incontro lo si vive al minuto cinquantasei con Catena che commette fallo da ultimo uomo, viene espulso e causa un calcio di rigore, Oyarzabal non sbaglia e fa 0-1. La partita si fa in discesa ma la Real chiude l’incontro solamente all’ottavo minuto di recupero con Merino che mette a segno il definitivo 2-0.

Continua la favola del Girona che schianta il Rayo Vallecano: al 26′ il punteggio è già 3-0. Doppietta di Stuani e gol di Blind che di fatto chiudono l’incontro. Inutile il gol di Nteka al minuto trentasei.

OTTAVI DI FINALE

MARTEDI’

Getafe – SIVIGLIA 1-3

ATHLETIC BILBAO – Alaves 2-0

Tenerife – MAIORCA 0-1 dts

MERCOLEDI’

Valencia – CELTA VIGO 1-3

Osasuna – REAL SOCIEDAD 0-2

GIRONA – Rayo Vallecano 3-1

GIOVEDI’

Salamanca – Barcellona ore 19.30

Atletico Madrid – Real Madrid ore 21.30