Slavia Praga-Milan, Pioli oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Milan, archiviato l’impegno in campionato con l’Empoli, si prepara a tornare in campo contro lo Slavia Praga nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2023/2024. La formazione meneghina vuole sfruttare il buon sorteggio per staccare il passa per il prossimo turno della rassegna europea. Il tecnico rossonero Stefano Pioli e il difensore Fikayo Tomori, alla vigilia della gara, parleranno in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 13 marzo alle ore 18:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.