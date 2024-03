Futuro San Siro, Sindaco Sala: “Se Inter e Milan rinunciano, l’ipotesi è di dedicarlo alla musica”

Musica dal vivo come alternativa al calcio, aspettando lo studio di fattibilità di WeBuild. Se Inter e Milan decideranno di non seguire la strada del restyling di San Siro, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala potrebbe puntare sui concerti per il futuro dell’impianto. Lo ha detto lui stesso nella prima diretta Instagram dedicata ai temi della città, ‘Cose in Comune’, in cui si è confrontato con i cittadini sul tema stadio. “Si lavorerebbe sull’ipotesi di dedicarlo alla musica dal vivo ed eventi di varia natura – ha detto -. Se i club non saranno per nulla interessati é la prima via che proverei ed ho già avuto contatti in proposito. I concerti dal vivo ormai fanno riferimento a due, tre multinazionali ed io ho rapporti continui, loro sarebbero interessati”. Se Inter e Milan “nonostante i tentativi che stiamo facendo dicessero che San Siro non gli interessa non potrei mai lasciare lo stadio abbandonato – ha aggiunto -. Una via plausibile é quella dei concerti perché lo stadio ha una storia su questo, il mondo della musica dal vivo inoltre è un business molto importante, in Italia fa più fatturato del cinema quindi, a loro interesserebbe”. Un tema che rimane d’attualità rimane quello dell’insonorizzazione perché un restyling di San Siro “deve essere comunque compatibile con i concerti”.