Ciclismo, Milano-Torino 2024 oggi in tv: orari e diretta streaming

Oggi è il giorno della Milano-Torino 2024, edizione numero 105 della classica più antica del calendario internazionale. A pochi giorni dalla Milano-Sanremo, c’è grande interesse intorno ai 177 chilometri da Rho a Salassa con diversi velocisti di spessore attesi a un test molto importante. Mark Cavendish, Arnaud Demare e Alexander Kristoff sono solo alcuni dei nomi di spicco presenti al via. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

MILANO-TORINO 2024: PERCORSO E ALTIMETRIA

STARTLIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dei corridori dal chilometro zero di Rho è programmata per le ore 11:45 dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo sul traguardo di Salassa è stato previsto tra le 15:45 e le 16:10 in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria della corsa. La Milano-Torino 2024 sarà visibile in diretta tv a partire dalle 14:20 sia su RaiSport che sulle reti Eurosport, oltre che in diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Dazn e Sky Go. Sportface racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche, cronache e tanto altro ancora.