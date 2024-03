LIVE – Slavia Praga-Milan, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Il Milan, archiviata la vittoria in campionato con l’Empoli, si prepara a tornare in campo contro lo Slavia Praga nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League 2023/2024. La formazione meneghina vuole sfruttare il buon sorteggio per staccare il passa per il prossimo turno della rassegna europea. Nella giornata odierna, mercoledì 13 marzo, il tecnico rossonero Stefano Pioli, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

