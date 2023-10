Sinner/Wawrinka-Djokovic/Kecmanovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Jannik Sinner e Stan Wawrinka se la vedranno contro Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023. Dopo il trionfo a Vienna, l’azzurro vola a Parigi e in attesa del debutto in singolare si diletta ache nel doppio con un match che certamente desta parecchio fascino. Perché il suo compagno sarà Stan Wawrinka e anche perché dall’altra parte della rete si troverà contro il n°1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo vuole mettere partite nelle gambe dopo lo stop post-US Open e soprattutto allenarsi con il connazionale Kecmanovic in vista dell’appuntamento con le Finals di Davis.

Sinner/Wawrinka e Djokovic/Kecmanovic scenderanno in campo oggi, martedì 31 ottobre, come 3°match dalle 11:00 sul Court 2 (dopo Wolf-McDonald). La copertura televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento transalpino attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo parigino fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.