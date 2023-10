Sport in tv oggi martedì 31 ottobre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 31 ottobre 2023. Torna la Coppa Italia con tre incontri che inaugurano questo turno di sedicesimi di finale sulle reti Mediaset. In campo anche la Nazionale italiana femminile contro la Svezia in Nations League. Il tennis come sempre ci tiene compagnia con il Masters 1000 di Parigi Bercy dalla mattina fino a tarda sera, quando poi avranno inizio gli incontri delle WTA Finals da Cancun. Poi il volley con la Supercoppa e il basket con le competizioni europee.