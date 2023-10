Masters 1000 Parigi-Bercy, niente Sinner contro Djokovic in doppio: forfait dell’azzurro e Wawrinka

Non andrà in scena l’atteso doppio che avrebbe dovuto vedere protagonisti Sinner e Wawrinka contro Djokovic e Kecmanovic oggi al Masters 1000 di Parigi-Bercy. La coppia composta dal numero uno azzurro e dall’elvetico ha infatti dato forfait a poche ore dall’incontro e verrà sostituita da Escobar e Nedovyesov. Non si conosce ancora la ragione ufficiale del forfait, ma senza dubbio non è del tutto inaspettato: Jannik arriva dalle fatiche di Vienna e Stan ha concluso il suo match (perso) in singolare contro Thiem alle 02:20 della notte, ovvero solamente poche ore fa.