Sinner-Tsitsipas in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Dopo le comode vittorie ai danni di Korda e Struff, l’azzurro ha dovuto faticare di più contro Holger Rune, che l’ha costretto al terzo set e a spendere molte più energie, fisiche e mentali. Sinner ha comunque ottenuto la vittoria e difeso il secondo posto nel ranking mondiale. Il suo prossimo avversario sarà il greco Tsitsipas, che con Monte-Carlo ha un feeling speciale tanto che vanta già due vittorie (insieme ai quarti dello scorso anno). Jannik partirà favorito, ma non potrà sottovalutare l’ateniese, il quale non ha ancora perso un set in tutto il torneo e sembra essere in gran forma.

Sinner e Tsitsipas scenderanno in campo sabato 13 aprile sul Court Ranier III non prima delle ore 13:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match tra Sinner e Tsitsipas, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.