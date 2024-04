Sinner-Sonego oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Jannik Sinner affronterà Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Va a caccia della quinta vittoria in altrettanti precedenti il numero uno d’Italia, che lo scorso anno ha sempre sconfitto il connazionale e amico e proverà a farlo anche su un’altra superficie. Se Sinner, testa di serie numero uno, ha beneficiato di un bye ed è quindi atteso al debutto, Sonego ha invece già giocato e vinto un match, piegando in due set l’esperto Gasquet. Jannik partirà ampiamente favorito secondo i bookmakers e c’è grande curiosità per rivederlo in campo dopo Monte-Carlo, torneo finito con grande amarezza. Il derby italiano mette in palio un posto al terzo turno contro il vincente della sfida Kotov-Thompson.

Sinner e Sonego scenderanno in campo oggi, sabato 27 aprile, non prima delle ore 12:30 sul campo Manolo Santana. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il derby tra Sinner e Sonego, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.