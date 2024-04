Sinner-Sonego in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il numero uno d’Italia, per la prima volta in carriera testa di serie numero uno in un ‘Mille’, debutta in un derby contro il suo amico e compagno di doppio Sonego. I due si sono affrontati quattro volte in carriera (tutte lo scorso anno) ed ha sempre vinto Jannik, peraltro perdendo un solo set. Anche questo incontro si preannuncia a senso unico, con Sinner ampiamente favorito. Sonego, di contro, lotterà come suo solito e proverà ad approfittare di eventuali imprecisioni del connazionale quantomeno per rendere il passivo meno pesante.

Sinner e Sonego scenderanno in campo sabato 27 aprile, con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il derby italiano, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.